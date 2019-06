Onder de titel ‘Vlaamse meesters in situ’ gaan tot 30 september deuren open die tot nu toe vaak gesloten bleven. In 45 kerken, kapellen, kloosters en kastelen bewonder je eeuwenoude kunstwerken die zich nog altijd bevinden op hun oorspronkelijke plek, zeg maar in hun natuurlijke habitat. Op de lijst staan drie Limburgse locaties.