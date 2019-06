Adele. Oprah. Michelangelo. U hoeft hun voornaam maar te noemen en iedereen weet over wie u het hebt. Dat geldt sinds vorige zaterdag ook voor Divock. Zes wereldberoemde letters, van Madrid tot Houthalen-Oost. Alleman kent de Liverpool-spits. “Maar er is meer in het leven dan alleen maar voetbal”, vertelt Origi, die zaterdag tegen Kazachstan hoopt op een basisplaats.