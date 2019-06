Yellow Tiger zwichten tegen Polen maar verkopen huid duur

In hun tweede thuismatch van de Nations League in de Kortrijkse Lange Munte namen de Yellow Tigers het op tegen Polen, net als de Belgische vrouwen onverwacht sterk bezig met vijf overwinningen in zeven matchen.

De bezoekers zetten de thuisploeg in de openingsset meteen onder druk. Herbots en co slaagden er niet meer in om het kloofje te dichten. In de tweede beurt lukte dat wel en hingen de bordjes na een stevige eindspurt van de Yellow Tigers alweer gelijk. De reactie van de Polen volgde echter prompt en duidelijk, zodat er opnieuw moest worden achtervolgd. Letterlijk, want de bezoekers liepen ook in de vierde set meteen uit en lieten zich die kleine voorsprong alweer niet meer ontfutselen. Het leverde nog een felle strijd op, met een fel toegejuichte remonte van captain Van Gestel en maats, maar uiteindelijk eisten de Polen toch de volle buit op. Geen ramp, want vermits ook concurrent Bulgarije verloor, behouden onze landgenotes een comfortabele boni in de strijd voor het behoud.

Setstanden: 22-25, 25-21, 18-25, 23-25

België: Van de Vyver 2, Grobelna 14, Herbots 14, Van Gestel 14, Janssens 8, Sobolska 8; libero: Guilliams en Valkenborg. Kwamen in: Van Avermaet 1, Stragier 1, Rampelberg, Van Sas