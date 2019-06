Woensdagmorgen is in Overpelt Franco Era van het bekende Italiaanse restaurant Odiziana plotseling overleden aan een hartfalen. Hij werd 62 jaar.

Samen met zijn familie maakte Franco Era van Odiziana in het Overpeltse Haspershoven een begrip tot in de verre omstreken. “34 jaar geleden zijn we samen deze zaak begonnen. De eerste twee ...