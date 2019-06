Limburgse start-up lanceert vleesloze snacks en beleg

Een frikandel die drie keer minder kilocalorieën en maar liefst 36 keer minder vet dan de klassieke frikandel uit de frituur bevat. Met deze en nog andere snacks wil de Limburgse food start-up Flexitarian Bastards de wereld veroveren. Helemaal nieuw is het idee niet, maar de ontwikkelaars zien met de groei van het aantal flexitariërs wel een gat in de mark.

De broers Erik en Luc Carmans, een derde generatie vleesverwerkers, pakte al in 1994 met het idee uit. “Dat was nog voor dat er in de Verenigde Staten sprake was van vegetarische hamburgers”, zegt Erik ...