Houthalense Sigrid vindt liefde in Kaapstad: “Velen denken dat het hier onveilig is”

Houthalen-Helchteren -

“Ik denk niet dat ik terugkom naar Limburg. Ik heb het hier naar mijn zin.” Zo eenvoudig ziet de toekomst eruit voor Sigrid Ceunen (30). Toen ze bijna acht jaar geleden haar muziekopleiding aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel en Antwerpen beëindigde en ze voor een bijkomende opleiding naar de universiteit van Stellenbosch vertrok, vermoedde de Houthalense niet dat Zuid-Afrika haar thuis zou worden. Intussen is ze er muzieklerares en freelancemuzikante, en vond ze in Zuid-Afrika de liefde van haar leven.