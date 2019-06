Spaanse hotels minder in trek bij Belgen, dus verlagen ze de prijs: “Ze beseffen dat ze hun seizoen moeten redden”

De boekingen naar Spanje, al enkele jaren bestemming nummer één voor de Belgen die kiezen voor een pakketreis, vielen de jongste maanden tegen. Een verklaring ligt volgens touroperator TUI bij de prijszetting: heel wat hoteliers hadden hun prijzen verhoogd en waren daardoor tot zowat 20 procent duurder dan een vergelijkbaar hotel in Turkije. “Sinds maart zijn ze wakker geschoten. Ze beseften blijkbaar dat ze iets moeten doen om hun seizoen te redden en hebben hun prijzen sindsdien laten zakken”, verklaart Piet Demeyere van TUI.

Volgens de woordvoerder bedraagt het prijsverschil met Turkije momenteel zo’n 8 à 9 procent. “Maar dat is normaal. Spanje heeft als Europees land een andere kostenstructuur”.

Ook Thomas Cook beaamt dat de Spaanse hotelsector de jongste weken met stevige kortingen uitpakt, “bijvoorbeeld op de Balearen”, zegt woordvoerder Sebastien Pauwels.

Rust

Niet-Europese bestemmingen als Turkije, Tunesië of Marokko, die de voorbije jaren minder toeristen ontvingen door geopolitieke spanningen of angst voor terreur, trachten op hun beurt extra volk aan te trekken met interessante prijzen. Dat lijkt te werken: in de paasvakantie was Turkije bij TUI al de sterkste stijger. “Na enkele woelige jaren is de rust er weergekeerd. Deze niet-Europese bestemmingen zitten duidelijk in de lift”, klinkt het bij Thomas Cook.

Bovenop de hogere prijzen voor Spanje, zou ook de mooie zomer van vorig jaar verklaren waarom de boekingen voor de zomervakantie geen “blitzstart” maakten. “Men hoopt blijkbaar weer op een hete zomer, ook door de vele berichten over de klimaatopwarming”, zegt Demeyere. “Mensen wachten langer om hun vakantie vast te leggen. In mei bijvoorbeeld zagen we ongelofelijk veel boekingen tot tien dagen voor afreis”. Ook Thomas Cook merkt de jongste weken een “rush” op de last minutes, door het kwakkelende lenteweer. Daarnaast heeft ook het feit dat er dit jaar geen WK Voetbal georganiseerd wordt, een positieve invloed.