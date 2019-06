PSG neemt al na één seizoen afscheid van Gianluigi Buffon

Het eind deze maand aflopende contract van de Italiaanse doelman Gianluigi Buffon bij de Franse topclub Paris Saint-Germain wordt niet verlengd. “Dat hebben club en speler na een lange en serene denkoefening beslist”, zo laat PSG woensdag weten.

De intussen 41-jarige Buffon werd vorige zomer door de club van Rode Duivel Thomas Meunier overgenomen van Juventus, waar hij zeventien seizoenen aan de slag was en onder meer negen Scudetto’s veroverde. In de Franse hoofdstad ondertekende de wereldkampioen van 2006 (176 caps voor Italië) een contract voor één seizoen, met nog een jaar optioneel. Uiteindelijk werd die optie dus niet gelicht. “PSG stelde een verlenging voor die ik niet wou accepteren”, schreef Buffon op zijn Instagram.

Buffon kwam dit seizoen tot 25 wedstrijden voor PSG, in alle competities samen. In doel wisselde hij af met de 26-jarige Fransman Alphonse Areola. “Bedankt aan iedereen”, liet Buffon in een reactie van de club weten. “Ik heb de mogelijkheid gehad in Parijs te wonen en vertrek hier als een gelukkig man.”