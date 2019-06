Nieuw: met de ‘uitvaartbus’ naar je laatste rustplaats

De Antwerpse busbouwer Van Hool heeft samen met de Nederlandse touringcaroperator Koninklijke Beuk een ‘uitvaarttouringcar’ gebouwd.

Zoals de naam al doet vermoeden, is het voertuig speciaal ontwikkeld om de overledene naar zijn laatste rustplaats te rijden, in het gezelschap van zijn of haar nabestaanden.

Aan boord van de touringcar is plek voor de overledene en 26 nabestaanden. Zij kunnen in meerdere zitjes met tafels plaatsnemen. Geblindeerde ramen waarborgen de privacy van de passagiers.

Opmerkelijk: aan boord kan ook muziek beluisterd worden, en zelfs foto’s en filmpjes vertoond worden op drie beeldschermen. Het concept biedt zelfs de mogelijkheid om een uitgestippelde route langs een aantal locaties te rijden, die in het leven van de overledene een rol hebben gespeeld.

De chauffeurs van de bus moeten speciaal opgeleid worden. “De technologie aan boord vereist specifieke kennis en het rijden met een overledene vraagt om een respectvolle rijstijl, de juiste etiquette en inleving in het moment”, klinkt het.

Bij Van Hool geloven ze alvast sterk in de uitbouw van het concept. “We zijn ervan overtuigd dat ook de Belgische uitvaartsector interesse zal hebben”, zegt het bedrijf aan de VRT.