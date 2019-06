Miley Cyrus verkoopt nu ook condooms

Het Amerikaanse popidool Miley Cyrus (26) verkoopt voortaan ook condooms. Bij het uitbrengen van haar jongste album She is coming - “Ze komt eraan”, maar evengoed “ze komt klaar” - kunnen geïnteresseerden op haar website ook condooms kopen voor 20 dollar (17,75 euro) per stuk. Bij het preservatief krijg je een gratis download van het album.

Miley Cyrus had de voorbije dagen al in niet mis te verstane poses reclame gemaakt voor haar jongste worp, met vertoon van veel blote huid enerzijds en met een meer dan suggestieve banaan in de mond anderzijds. De critici bleven alvast wat op hun honger, want geen enkele recensent stond in vuur en vlam na beluistering van het aankomende album.