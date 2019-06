Wie graag bepaalde series kijkt op tv, kan daar nu ook zijn interieur op laten lijken. Een reeks advertenties van Ikea neemt je namelijk mee in bijna perfecte kopieën van kamers uit Friends, The Simpsons of Stranger Things. De advertenties zijn niet bij ons te zien, wel in het Midden-Oosten, waar Ikea ook actief is. Een reclamebedrijfje had liefst twee maand nodig om uit te pluizen welke Ikea-items het best bij de inboedels passen die we zo goed kennen van op tv. Herken jij alles?