Staking in grootste Nutella-fabriek ter wereld is voorbij

De Nutella-fabriek in het Normandische Villers-Ecalles, de grootste fabriek van Nutella ter wereld, is na een week staking opnieuw werkzaam.

Woensdagmorgen hebben de Franse werknemers het werk hervat, zo heeft de Italiaanse eigenaar Ferrero gemeld. Ook de blokkade van het fabrieksterrein is daarmee opgeheven, die een week lang het vrachtverkeer verhinderde.

De arbeiders hadden vorige week dinsdag het werk neergelegd uit ontevredenheid met de lonen. Volgens de Franse vakbondsfederatie Force Ouvrière wilden de werknemers betere arbeidsomstandigheden en een hoger salaris.

Of er een overeenkomst gesloten is tussen de werknemers en Ferrero heeft het bedrijf niet gemeld. Ferrero heeft wel aangegeven dat het “kalm en constructief in dialoog gaat”.

De fabriek produceert 600.000 potten Nutella per dag, ongeveer een kwart van de totale productie van Nutella. In februari stond de productie al eens stil, toen sprak Ferrero van kwaliteitsproblemen.