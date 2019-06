Sabien Tiels ging door donkere periode: “Ik wilde gewoon niets meer”

Maskerloos , zo wil Sabien Tiels (42) vanaf nu door het leven gaan. In de gelijknamige song - terug te vinden op haar nieuwe plaat ‘Licht’ - zingt ze over een donker hoofdstuk in haar leven dat ze destijds koste wat kost verborgen wilde houden. “Ik ben een goedlachs persoon, altijd geweest”, vertelt ze. “Maar ik heb een periode achter de rug waarin er achter die eeuwige lach een doodongelukkige vrouw schuilging.”

Geboren in Hasselt, opgegroeid in Heusden-Zolder en Kinrooi, nu woont ze met haar gezin in As: wat haar privéleven betreft, ging Sabien Tiels het nooit ver zoeken. Wat dan weer niet gezegd kan ...