TV-TIP. De comeback van ‘Deadwood’: laatste keer naar het echte Wilde Westen

D at de cowboy terug is, kon u hier onlangs al uitgebreid lezen. Toepasselijk dus dat ook ‘Deadwood’ terug is, want weinig series deden het wilde westen de afgelopen jaren meer eer aan. De cultserie van HBO, bij ons te zien op Canvas, nam de kijker drie seizoenen lang mee naar het, nauwgezet gereconstrueerde, ruige stadje Deadwood in de heuvels van Zuid-Dakota: een oord waar hoeren, geweren en whisky makkelijker te vinden waren dan rechtschapen mensen.