Moeite om af te vallen? Het is misschien de schuld van een oeroud gen

Mag je eten wat je maar wil of kom je snel bij? Dat hangt volgens een nieuw onderzoek aan The University College London af van één bepaald gen, dat door de jaren op verschillende manieren is geëvolueerd.

Een oude genmutatie, die zich sinds de opkomst van het koken en de landbouw manifesteert in ons lichaam, zou ons kunnen beschermen tegen een hoge bloedsuikerspiegel en diabetes type 2. Dat heeft een team onderzoekers aan het college ontdekt tijdens het bestuderen van het zogenoemde CLTCL1-gen. Dat is vandaag de dag sterk betrokken bij het produceren van een eiwit dat suikers uit het bloed ‘transporteert’, waardoor deze in vet- en spiercellen wordt opgeslagen.

“Na het jagen begonnen mensen te koken en aan landbouw te doen. Dat betekende dat er meer suiker in onze voeding terechtkwam. Het gevolg daarvan was dat we de suiker sneller moesten leren verwerken. Een mutante vorm van het gen slaagt daar goed in, terwijl de ‘normale’ versie van het gen koolhydraten net vasthield in het bloed”, zegt hoofdonderzoeker en biochemicus Frances Brodsky.

Diabetes

De vorsers stellen, op basis van DNA-analyses van onze voorouders en 2.500 mensen die nu in leven zijn, dat het moderne gen voorkomt bij ongeveer de helft van de wereldbevolking. De mutatie stelt sommigen van ons in staat om zetmeelrijke en zoete voedingsmiddelen zoals tarwe en rijst te eten zonder te veel aan te komen, terwijl anderen met de originele versie van het gen wél sneller kunnen bijkomen.

“De oudere versie kwam de bloedsuikerspiegel van onze voorouders wellicht ten goede toen ze geen eten vonden. Dit heeft ons vermoedelijk geholpen onze grote hersenen te ontwikkelen. Mensen die vandaag de oudere variant hebben, moeten mogelijk voorzichtiger zijn met hun koolhydraatinname omdat ze naar alle waarschijnlijkheid meer risico lopen om de ziekte te ontwikkelen. Meer onderzoek moet uitwijzen hoe groot de rol van het gen is bij het ontstaan ervan”, staat er te lezen in het wetenschappelijk online tijdschrift eLife.