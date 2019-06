Bij een amateurvoetbalwedstrijd in Brazilië is een discussie helemaal uit de hand gelopen. Toen een supporter ruzie zocht met een lijnrechter en hem een duw gaf, kreeg hij dat dubbel en dik terug. De lijnrechter haalde uit met zijn rechtervuist en sloeg de supporter bewusteloos op de grond. Toen de man weer bij bewustzijn was, verliet hij zelf het veld. De wedstrijd werd na dertig minuten hervat, maar de beelden blijven nog nazinderen.