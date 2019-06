Deze twee Belgische pizzeria’s halen de top 50 van Europa

Voor de beste pizza’s van ons land moet je blijkbaar in Brussel zijn. Of dat is toch de mening van de Italiaanse website 50toppizza. Zowel La Pizza è Bella als La Piola Pizza haalt die ranglijst.

Al voor het derde jaar op rij hebben de Italianen van 50toppizza een bezoekje gebracht aan heel wat pizzeria’s verspreid over Europa - behalve Italië zelf - om telkens de beste adresjes te selecteren. Volgens hen vind je de beste pizza’s in 50 Kalò di Ciro Salvo in Londen. Op nummer twee staat Bijou in Parijs en op drie Baest uit Kopenhagen.

Maar ook ons land doet het lang niet slecht met twee vermeldingen in die top vijftig. Zo staat La Pizza è Bella uit de Brusselse Lebeaustraat op plaats 24 en La Piola Pizza vanop het Sint-Joostplein op plaats 36. De volledige top vind je hier.