Lommel maakt zich op voor komst van Cardi B; als alles goed gaat

Lommel -

Hiphopsensatie, ex-stripper, queen: in Lommel zijn ze in blijde verwachting van de komst van Cardi B (26), die op 30 juni als alles goed gaat het nieuwe Vestiville op stelten komt zetten. Maar wie is Cardi B precies? Eén ding staat vast: de spraakmakende diva is veel meer dan “just a regular girl from the Bronx”. Een stevige eerste kennismaking met de grootste ster van het moment.