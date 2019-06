Lokeren versus Beerschot: Waaslanders claimen plek in 1A bij degradatie van KV Mechelen

Niet Beerschot, maar Sporting Lokeren neemt de plek van KV Mechelen in 1A in als Malinwa veroordeeld wordt tot degradatie naar 1B. Dat is de conclusie die advocaat van Walter Van Steenbrugge in ondergeschikte orde bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zal neerleggen. “Juridisch kan het niet anders dan dat Lokeren recht heeft op een plek in 1A.” Bij Beerschot zijn ze echter zeker van hun zaak.

Lokeren kondigde eerder al aan beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep (GHB), maar dat was gericht op de vrijspraak van Waasland-Beveren. Volgens meester Walter Van Steenbrugge moest ook de Wase club toerekenbaar gehouden worden, omdat voorzitter Huyck en financieel directeur Swolfs veroordeeld zijn. “Voor matchfixing ben je immers met twee”, stelde de advocaat van Lokeren.

De degradatie van Waasland-Beveren naar 1B betekent dat Lokeren aan de sportieve degradatie ontsnapt. Maar intussen ontdekte Van Steenbrugge nog een tweede element dat volgens hem het verlengd verblijf van Lokeren in 1A verzekert. De advocaat verwijst naar artikel B1532 in het bondsreglement en citeert daaruit dat het aantal dalers naar verhouding wordt verminderd in de reeks waarin de bestrafte club uitkwam.

Cruciaal punt: zakt KV Mechelen uit 1A of niet?

Meester Van Steenbrugge merkt op dat de Geschillencommissie voor de bestraffing van KV Mechelen rekening houdt met de verworven promotie naar 1A en Malinwa daarom terugzet naar 1B en niet naar de eerste amateurklasse.

“De promotie naar 1A wordt in rekening gebracht en dus moet KV Mechelen worden beschouwd als een bestrafte club die zakt uit 1A omdat geacht wordt dat ze het kampioenschap als laatste beëindigd heeft.”

En dus maakt het volgens Lokeren niet eens uit of er beroep aangetekend wordt tegen de uitspraak van de Geschillencommissie: de club blijft sowieso in de hoogste reeks. “Sporting Lokeren, dat als laatste eindigde in huidig seizoen in afdeling 1A, wordt immers als voorlaatste gerangschikt in 1A en daalt zodoende niet naar 1B”, besluiten de Waaslanders.

Beerschot: “Bondsreglement laat niet de minste twijfel”

Een reactie van Beerschot liet niet lang op zich wachten. “Beerschot wenst duidelijk te stellen dat het bondsreglement niet de minste twijfel laat omtrent het stijgen van de club naar de afdeling 1A wanneer KV Mechelen ingevolge het stellen van daden van competitievervalsing degradeert”, aldus advocaat Thomas Gillis, raadsman van Beerschot. “De KBVB heeft dit trouwens in een officiële mededeling op haar website op 1 juni 2019 bevestigd (thans nog te raadplegen). Beerschot als club distantieert zich dan ook duidelijk van elke stemmingmakerij vanwege Sporting Lokeren dienaangaande.”

Kortom, het belooft de komende dagen (of weken) nog een juridisch steekspel te worden tussen de betrokken clubs.