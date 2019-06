Sander Berge: “Beslissing pas na interlands”

De nationale ploeg van Noorwegen bereidt zich momenteel in Oslo voor op de interlands tegen Roemenië en de Färöer. Sander Berge, die door een kuitblessure de vorige EK-interlands tegen Spanje en Zweden miste, is opnieuw van de partij. En dus haalde de Noorse TV2 hem voor de camera’s. Daar kwam ook zijn toekomst ter sprake. Maar tot nader order wil de 20-jarige Genkie niet in zijn kaarten laten kijken.