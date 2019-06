Einde seizoen voor Sam Oomen: Nederlands supertalent moet onder het mes

Sunweb kan de rest van het seizoen niet meer rekenen op klimmer Sam Oomen. De Nederlander kampt met een beperkte mobiliteit in zijn gemeenschappelijke slagader (in de linkerlies) en moet een operatie ondergaan. De ingreep kan pas plaatsvinden over zes weken, want Oomen brak in de voorbije Giro zijn rechterheup en die fractuur moet eerst genezen zijn.

“Sam heeft diverse conservatieve behandelingen ondergaan, maar het krachtverlies in zijn linkerbeen bleef”, legde Camiel Aldershof, teamarts van Sunweb, uit. “Een operatie was zo de enige overgebleven optie. Zo moet het probleem definitief opgelost worden. Het herstel zal ettelijke maanden kosten en zijn seizoen is hiermee over.”

Foto: Photo News

Oomen zelf ontdekte het probleem vlak voor de Giro. “Ik zat al enkele maanden met vragen rond mijn linkerbeen”, aldus de 23-jarige Nederlander. “Ik was nog steeds in staat te trainen en resultaten te halen in wedstrijden, maar tijdens inspanningen met hoge intensiteit zag ik af. Het is mentaal een zware tegenvaller dat mijn seizoen er op zit. Het is wel een opluchting dat er een oplossing is gevonden voor mijn probleem. Soms moet je een stap achteruit doen om er nadien twee vooruit te kunnen zetten. Dat hoop ik volgend seizoen te doen.”

Oomen was aan zijn vierde profseizoen bezig, allen in dienst van Sunweb. Hij won in 2016 in zijn eerste profjaar de Ronde van de Ain. Dit seizoen was hij nog de beste jongere in de Tirreno-Adriatico.