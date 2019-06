Opnieuw meer verkeersdoden op Belgische wegen, aantal in Limburg daalt

Voor het eerst in zeven jaar vielen in het eerste kwartaal meer doden in het verkeer dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Ook het aantal letselongevallen ging omhoog. Enkel in Limburg en West-Vlaanderen daalde het aantal verkeersslachtoffers. Toch is het nog voorbarig om conclusies te trekken, zegt Stef Willems van VIAS. “We moeten allemaal alert blijven voor de verkeersveiligheid.”