Ikea gaat samenwerken met Solange, de zus van Beyoncé

IKEA heeft aangekondigd welke collecties nog verwacht kunnen worden in 2019 en 2020. Een van de op til zijnde samenwerkingen is er eentje met Solange Knowles.

Er zitten voor 2019 en 2020 nog heel wat projecten in de pijplijn bij Ikea. Er wordt vooral gefocust op vier peilers: Duurzaam & Circulair Wonen, Creëer je Thuis, Gezond Leven en Klein Wonen in de Stad. Het roept daarvoor de hulp in van een resem ontwerpers, kunstenaars en andere artiesten.

Zo komen er collecties in samenwerking met Tom Dixon, Lego, Olafur Eliasson, Sonos, Sabine Marcelis, maar ook met Saint Heron. Dat laatste is de cultural hub van Solange Knowles, de jongere zus van Beyoncé en zelf succesvolle artieste, die ze in 2013 oprichtte.

“Het doel van deze partnership is om een brug te creëren tussen kunst en design. Kunst is alomtegenwoordig in het dagelijkse leven. Door samen te werken met Saint Heron willen we architectuur, design, kunst en muziek in de huizen van mensen brengen”, klinkt het bij Ikea.

Culinaire innovaties

Ook in het Ikea-restaurant zal een en ander veranderen. Zo lanceert het ijsjes op plantaardige basis met als eerste smaak aardbei. Daarnaast komt er een nieuwe soort balletjes: de (m)eatball. “Ze zien eruit als vlees en ze smaken hetzelfde maar ze zijn een duurzamer en gezonder alternatief op plantaardige basis.”