Divock Origi weet nog niet waar zijn toekomst ligt: “Na de Rode Duivels beslis ik”

Divock Origi beleefde afgelopen zaterdag het voorlopige hoogtepunt uit zijn carrière met Champions League-winst met Liverpool. Origi scoorde het tweede doelpunt in de met 2-0 gewonnen finale tegen Tottenham. Ondanks alle aandacht voor zijn persoon weet de 26-voudig Rode Duivel nog niet juist waar zijn toekomst ligt.

Origi heeft bij Liverpool nog een overeenkomst tot medio 2020 en zou zo - met nog slechts één contractjaar voor de boeg - een mooie transfer kunnen maken. De 24-jarige Limburger twijfelt echter en overweegt ook te blijven.

“Ik wil niet te veel zeggen over mijn toekomst”, begon Origi zijn uitleg tijdens het persmoment van de Rode Duivels in Tubeke. “Liverpool kent mijn kwaliteiten en de club heeft mijn makelaar recent ook een aanbieding gedaan om mijn contract te verlengen. Dat is een eerste stap. Ik voel me goed bij Liverpool en dat vind ik belangrijk. Bovendien hebben we met Jürgen Klopp een absolute topcoach. Ik heb persoonlijke doelen in mijn hoofd, maar ik zal altijd het team op de eerste plaats zetten. Of ik dan ga blijven? Ik concentreer me momenteel volledig op de twee duels met de Rode Duivels tegen Kazachstan en Schotland. Daarna ga ik nadenken over mijn toekomst en een beslissing nemen.”

Na zijn doorbraak op het internationale toneel op het WK in 2014 in Brazilië kende Origi vele hoogtes en laagtes. “Dat klopt”, bevestigde de aanvaller. “Maar dat is het leven. Ik heb al meer meegemaakt dan sommige andere spelers van mijn leeftijd en dat heeft me ook volwassener gemaakt. Ik focus me enkel nog op de belangrijke zaken. Ik ben nog altijd maar 24 jaar. Ik ga zeker nog stappen maken. Verder heb ik geleerd meer te genieten van deze periode in mijn leven.”