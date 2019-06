Enkel Thibaut Courtois ontbreekt tijdens tweede training van Rode Duivels

Een bijna voltallige groep van 27 Rode Duivels werkte woensdagmorgen haar tweede training af in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan (zaterdag) en Schotland (dinsdag). Enkel Thibaut Courtois ontbrak. De doelman van Real Madrid had last van (lichte) maagproblemen. Zijn aantreden in de komende interlands lijkt niet in het gedrang te komen.

Keeperstrainers Inaki Bergara en Erwin Lemmens werkten zo met drie - in plaats van de normale vier - doelmannen. Wel opnieuw van de partij op de training waren Champions League-winnaar Divock Origi en verliezende finalisten Jan Vertonghen en Toby Alderweireld.

Na zeges in maart thuis tegen Rusland (3-1) en in Cyprus (0-2) staan de Duivels met het maximum van de punten aan de leiding in groep I. Rusland, Kazachstan, Cyprus en Schotland hebben allemaal drie punten, dwergstaat San Marino is puntenloos laatste.