Leerlingen plaatsen energievriendelijke verlichting in buurthuis De Kriekel

Tessenderlo - Wie onlangs nog in buurthuis De Kriekel in Schoot was, heeft het misschien al opgemerkt: alle oude verlichting werd vervangen door nieuwe energievriendelijke verlichting. De leerlingen van 4 Elektrische Installatietechnieken van het Technisch Heilig-Hartinstituut in Tessenderlo werkten er twee dagen om alle lampen te vervangen.

“Ik zag toevallig een oproep van het project Overal stroomversnellers, een project dat energievriendelijke verlichting stimuleert in openbare gebouwen”, vertelt Guy Verjans, leerkracht Elektriciteit. “Toen heb ik meteen aan de gemeente voorgesteld om dit samen met het THHI uit te rollen.”

Gemeentebesturen werden door de Vlaamse overheid uitgedaagd om investeringsprojecten naar voren te schuiven rond energievriendelijke thema’s. Elke burger kreeg de kans om op zijn of haar favoriete project te stemmen. “Het is een win-winsituatie voor onze leerlingen én voor de gemeente. Energievriendelijke verlichting is een thema binnen onze lessen en ondertussen helpen we er de gemeente bij. Volgend schooljaar is buurthuis ‘t Goor in Engsbergen aan de beurt en zullen de leerlingen die dan in 4ET zitten de energievriendelijke verlichting plaatsen.”