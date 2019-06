Basketcoach Ferried Naciri gaat aan de slag in Nederland

Basketcoach Ferried Naciri is de nieuwe trainer van Aris Leeuwarden, de nummer acht uit de Nederlandse competitie. De 30-jarige Limburger ondertekende een contract voor een seizoen, met de intentie voor een langere samenwerking.

Naciri was het afgelopen seizoen assistent-coach bij het Deense FOG Naestved. Daarvoor was hij assistent-coach en later hoofdcoach van de Leuven Bears. Met 27 jaar was hij de jongste coach in de geschiedenis van de Euromillions Basket League.

“Ferried is een zeer gedreven en ambitieuze coach, hij heeft bewezen spelers goed te kunnen ontwikkelen en gaat een belangrijke rol spelen bij het bouwen van een sterke organisatie”, aldus bestuurslid Merlijn van der Meulen.