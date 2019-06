FIFA-voorzitter Gianni Infantino voor herverkiezing: “Niemand spreekt nog over crisissen”

Gianni Infantino heeft woensdag een balans opgemaakt van zijn eerste ambtsperiode als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Tijdens een congres in Parijs, waar hij zal worden herverkozen, blikte de Zwitser tevreden terug op de voorbije drie jaar.

“De afgelopen drie jaar en vier maanden waren zeker niet perfect. Ik heb fouten gemaakt maar ik heb ook altijd geprobeerd mezelf te verbeteren. Vandaag, op verkiezingsdag, heeft niemand het nog over crisissen. Niemand spreekt nog over schandalen, niemand spreekt nog over corruptie”, zei Infantino in zijn openingstoespraak voor het FIFA-congres in de Franse hoofdstad.

Volgens Infantino is de FIFA onder zijn leiding van een “toxische, bijna criminele toestand geëvolueerd naar de toestand waarin we vandaag zijn”. De FIFA is weer bezig met voetbal, benadrukte de Zwitser, die in februari 2016 zijn landgenoot Joseph Blatter opvolgde.

Het belangrijkste agendapunt op het FIFA-congres wordt woensdag de herverkiezing van Infantino, die geen tegenkandidaat heeft. De Zwitser zal van de 211 FIFA-leden een nieuw mandaat tot 2023 krijgen.