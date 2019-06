David Beckham kust dochter op de mond en krijgt stortvloed van commentaar over zich heen

David Beckham ligt opnieuw onder vuur nadat hij zijn dochter Harper (7) op de mond kuste. Deze keer is er op een video te zien hoe de twee genieten van een boottochtje, terwijl er een kusje gedeeld wordt. Zo’n twee jaar geleden lag de ex-voetballer al onder vuur voor hetzelfde. Toen postte hij een foto op Instagram die heel wat ophef veroorzaakte. Later liet hij nog weten dat hij “met al zijn kinderen op zo’n manier omgaat en het zijn manier is van opvoeden.”