Voormalig UEFA-voorzitter Lennart Johansson is overleden

De Zweed Lennart Johansson, gewezen voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de Zweedse voetbalbond woensdag bekend.

“Het Zweedse voetbal is in rouw. Lennart Johansson is dood. Hij is in de nacht van 4 juni ingeslapen na een korte ziekte”, meldde de federatie.

Johansson leidde de UEFA tussen april 1990 en januari 2007 en is daarmee de langst zittende voorzitter uit de UEFA-geschiedenis. Hij werd opgevolgd door de Fransman Michel Platini. Die benoemde hem tot erevoorzitter van de Europese voetbalbond.

Oprichter van Champions League

Onder het voorzitterschap van Johansson werd in 1992 de succesvolle Champions League in het leven geroepen. De Zweed was tevens vicevoorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA en deed in 1998 een gooi naar het voorzitterschap. Maar die verkiezing verloor hij van de later in opspraak geraakte Joseph Blatter.

In Zweden krijgt de landskampioen sinds 2001 de Lennart Johansson Trofee. In 2007 werd Johansson opgenomen in de Zweedse Hall of Fame van het voetbal.

“Enorm verlies voor de sport”

De UEFA laat in een reactie weten “enorm bedroefd” te zijn door het overlijden van Johansson. “Onze gedachten en ons medeleven zijn bij de familie en vrienden van Lennart en bij de hele voetbalfamilie. Dit is een enorm verlies voor de sport.”

Als eerbetoon zal deze week voor alle UEFA-matchen, waaronder de finalewedstrijden in de Nations League, een minuut stilte worden gehouden.