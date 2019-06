‘Big little lies’-actrice openhartig over hoe anorexia tien jaar haar leven bepaalde

Zoë Kravitz (30), actrice en de dochter van Lenny Kravitz en Lisa Bonet, heeft in een interview met de Britse Vogue verteld dat ze tien jaar lang aan anorexia heeft geleden. “Ik heb me heel lang slecht in mijn vel gevoeld”, zegt ze daarover.

Zoë Kravitz werd als dochter van rocker Lenny Kravitz en ‘The Cosby show’-actrice Lisa Bonet geboren in een bevoorrecht milieu. Maar dat dat geen garantie is op een gelukkig leven, blijkt uit haar getuigenis in Vogue. Ze vertelt er dat ze vanaf haar dertiende met anorexia te kampen kreeg en daar tien jaar lang mee bleef worstelen.

“Mijn schoolgenoten waren rijke, blanke kinderen - vooral atleten en cheerleaders - en ik voelde me enorm buitengesloten. Als tiener begin je net uit te zoeken wie je bent en als je nergens iemand ziet die op jou lijkt dan voel je je een freak. Ik heb me heel lang slecht in mijn vel gevoeld”, vertelt ze.

Omringd door topmodellen

Maar ook haar ouders speelden daarin een belangrijke rol. “Er waren veel oorzaken, maar het feit dat mijn mama zou mooi en mager was, deed me altijd voelen alsof ik gigantisch was. Bovendien was mijn vader altijd omringd door topmodellen. Ik was maar klein en bovendien ben je dan op een leeftijd dat je je sowieso onzeker voelt.”

Vandaag gaat het echter stukken beter met haar. Ze bouwde de afgelopen jaren dan ook een succesvolle acteercarrière uit met onder meer rollen in ‘Big little lies’, waarvan het tweede seizoen binnenkort in première gaat, ‘Fantastic beasts’, ‘Mad Max: fury road’ en ‘Divergent’.