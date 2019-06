Rihanna is de rijkste artieste, maar heeft dat vooral aan Fenty te danken

Hoewel Rihanna (31) al sinds 2016 geen album meer heeft uitgebracht, is ze volgens zakenmagazine Forbes nog steeds de bestbetaalde vrouw in de muziekindustrie. Maar een groot deel van haar fortuin is wel afkomstig van recente partnerschap met luxegroep LVHM.

Rihanna is al een paar jaar meer dan enkel een popster, ze is uitgegroeid tot een zakenvrouw met in haar portefeuille de make-uplijn Fenty Beauty, de lingerielijn Savage x Fenty en nu haar eigen modehuis Fenty, dat op 22 mei werd gelanceerd in samenwerking met LVHM. Volgens Forbes zou Fenty Beauty haar alleen al in amper vijftien maanden tijd een slordige 500 miljoen euro hebben opgebracht en ook de deal met LVHM zou bijzonder lucratief zijn geweest.

“Ze hebben mij een rijkelijk voorstel gedaan en dus moest ik er niet lang over nadenken”, zei Rihanna daarover in een interview met The New York Times Style Magazine. “Bernard Arnault (oprichter van LVHM, nvdr.) was zo enthousiast. Hij heeft vertrouwen in mij en mijn visie.”

Dat alles maakt dat ze vandaag zo’n 530 miljoen euro waard is en daarmee is ze meteen ook de rijkste onder de vrouwelijke artiesten. De top vijf wordt vervolmaakt door Madonna (506 miljoen euro), Céline Dion (400 miljoen euro), Beyoncé (355 miljoen euro) en Taylor Swift (320 miljoen euro).