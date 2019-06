Eén eert Yasmine met docu tien jaar na overlijden: “Groot bakkes, klein hartje”

Dit was Yasmine. Zo heet de documentaire die Eén op 25 juni uitzendt, dag op dag tien jaar na het overlijden van de populaire zangeres en presentatrice. Het wordt geen eerbetoon dat neigt naar een heiligverklaring, maar een eerlijk portret met getuigenissen van de mensen die haar het best gekend hebben, afgewisseld met beelden en foto’s, waarvan een aantal nooit vertoond.

Alles en niets, luidde de eerste titel van de documentaire over Yasmine – echte naam: Hilde Rens. “Omdat haar beste vriend haar zo omschreef”, zegt Peter Cockx, die de documentaire maakt. “Ze had geen tussenknop, ze was heel tegenstrijdig, zelfzeker én onzeker. Vrolijk naar de buitenwereld toe, somber vanbinnen. Een groot bakkes met een klein hartje.” Peter Cockx heeft Yasmine goed gekend: hij werkte jaren met haar samen voor De rode loper, het showbizzprogramma van de VRT. “Deze documentaire maak ik met drie mensen die allemaal met Hilde hebben gewerkt bij De rode loper. Dinsdag hebben we de definitieve titel afgeklopt: Dit was Yasmine. Want daar komt het op neer: laten zien wie ze écht was.”

Omdat de makers van de documentaire Yasmine zelf goed kenden, was het makkelijker om de juiste mensen aan het woord te laten over de vrouw die op 25 juni 2009 uit het leven stapte en zo heel Vlaanderen stomverbaasd achterliet. En die mensen vegen de kleine kantjes van de zangeres en presentatrice niet onder de mat. “Dat is geen kwaadsprekerij, dat is een genuanceerd beeld van hoe ze écht was door de mensen die haar het best gekend hebben. Muzikant Jo Mahieu heeft nooit in de pers over haar gesproken, maar was wel haar beste vriend. Als Hilde problemen had, ging ze bij Jo crashen. Christina Smets was haar beste vriendin, de vrouw die twee dagen voor haar dood nog bij Hilde gelogeerd had. Gitarist Eric Melaerts kende haar ook heel goed. Uiteraard komen ook Martine Prenen en Miguel Wiels aan bod, zij hadden met Hilde ook een heel goed contact.”

Voorbeeld voor holebi’s

Ook Anita Claes, de moeder van Yasmine, getuigt in de documentaire. “We hebben haar als eerste gecontacteerd. Samen met Marianne (Dupon, de ex-partner van Yasmine, nvdr.). De moeder wou meteen meewerken. Zij getuigt met een zekere afstand. Nuchter, maar ook sympathiek. Ik ben heel blij dat zij in het programma zit. Marianne, met wie ik na de dood van Hilde ben blijven praten, wil nog altijd liever uit de belangstelling blijven. Zij heeft na de dood van Hilde ongelooflijk veel over zich heen gekregen (Yasmine kreeg de breuk met Marianne volgens speculaties niet verwerkt, nvdr.). Ze is op de hoogte en krijgt de documentaire op voorhand te zien als ze dat wil.”

Opvallend is dat ook Dieter Troubleyn aan bod komt, de acteur met wie Yasmine een relatie had tot ze uit de kast kwam en een voorbeeld werd voor heel wat holebi’s. “Dieter was de man die Hilde naar al haar optredens bracht; zij had nog geen rijbewijs. Ze ging van de ene Soundmixshow naar de andere, vaak verkleed als Sandra Kim. Daar hebben we beelden van, gefilmd door Dieter. Toen Sandra Kim in 1986 het Eurovisiesongfestival won, zei Hilde tegen haar moeder: Als die dat kan, kan ik dat ook.” (lacht)

Donkere gedachten

De vraag waarom Yasmine die 25ste juni uit het leven stapte, gaat de documentaire niet uit de weg: “Over de oorzaak is veel gezegd en geschreven. Wellicht te veel. Er was de relatiebreuk met Marianne, haar muzikale carrière die niet goed liep, haar tv-carrière, noem maar op. Interessant is dat zelfs haar beste vrienden elkaar op dat vlak tegenspreken. De ene zegt dat ze altijd al donkere gedachten heeft gehad, de andere zegt dat die donkere kant gewoon een muzikale smaak was. Wellicht was het gewoon te veel in één keer. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is een eerlijk portret te geven. Van iemand die al op haar achtste de artiestennaam Yasmine in haar hoofd had. Van iemand die met iedereen grappen uithaalde. Die voor de camera heel eigenzinnig kon zijn, die haar eigen stempel wou drukken. Ik herinner me nog dat ze haar gedacht over K3 in De rode loper niet kon wegsteken. Een genereus iemand, die er ook iets voor terug wou. Veel echte vrienden had ze niet, want ze liet vooral mensen toe van wie ze wist: Daar kan ik iets van leren. Dat klinkt cru, maar dat zeggen haar beste vrienden zelf. Dát maakt de documentaire zo sterk.”

Wie vragen heeft over zelfdoding of zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 en www.zelfmoordlijn1813.be