Ongeval E313: “Blijf koste wat het kost weg uit omgeving”

De E313 is ter hoogte van Geel-Oost volledig afgesloten in beide richtingen door een ongeval met een LPG-tankwagen. De tank is lekgeslagen en de brandweer probeert met man en macht het lek te dichten. “Het ongeval zal ook de ochtendspits in de war sturen, doe er alles aan om de omgeving te vermijden”, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Om 6.00 uur is het al meer dan een uur aanschuiven richting Antwerpen”, zegt Het Vlaams Verkeerscentrum. “Vanaf Tessenderlo tot aan Geel-Oost sta je gewoon stil. Als je kan omrijden, doe je dat beter. Ook de omgeving van Geel-Oost moet je vermijden want het takelen verloopt bijzonder moeizaam omdat het lek eerst gedicht moet worden.” Het ongeval gebeurde in de richting van Luik en Limburg maar ook de andere zijde werd afgesloten. “De brandweer heeft ruimte nodig om haar werk te kunnen doen en moet de veiligheid garanderen.”

Update #E313 Tussen Geel-Oost en Geel-West blijft de snelweg volledig afgesloten in beide richtingen. Hou rekening met ernstige hinder tijdens de ochtendspits. Meer info: https://t.co/mLAq5vuJdE pic.twitter.com/1fkWBwoks1 — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 5 juni 2019

Rond 6.20 uur zou het lek gedicht zijn. “Er is materiaal onderweg om de LPG over te laden en dat zou er kunnen op wijzen dat het lek inmiddels gedicht is.”

Het verkeer op lange afstand van Antwerpen naar Aken kan beter omrijden via de E34 in Eindhoven. Wie van Antwerpen naar Hasselt wil, rijdt om via de E19. Ook wie van Gent naar Hasselt wil, rijdt beter via Brussel.

Vermijd de #E313 in Geel, want volledig DICHT in BEIDE RICHTINGEN na een ongeval met een vrachtwagen en een tankwagen. Op dit vroege uur is het al 1 uur aanschuiven richting Antwerpen! Wellicht blijft de snelweg nog de hele ochtendspits afgesloten! pic.twitter.com/Z6OFuyyBaL — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 5 juni 2019

De tankwagen is lekgeslagen toen twee vrachtwagens iets voor 1.00 uur bij Geel-Oost, richting Limburg, in de staart van een file met elkaar in botsing kwamen. De file was veroorzaakt door omgewaaide bomen op de weg iets verderop. Eén chauffeur kon zijn vrachtwagen op eigen kracht verlaten en bleef ongedeerd. De chauffeur van de tankwagen, een vrouw, zat gekneld. Door het lekkende gas moest de brandweer bijzonder voorzichtig te werk gaan en liep de bevrijding vertraging op. Het slachtoffer kon na bijna twee uur bevrijd worden en werd overgebracht naar het ziekenhuis.