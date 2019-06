“Mijn missie: smeerlappen klissen die de goedgelovigheid van mensen misbruiken voor eigen geldgewin”

Maarten Schenk is een computerlinguïst die een autoriteit is op het vlak van het opsporen van fake news op het internet. In 2015 richtte hij met twee Amerikanen het bedrijf Lead Stories op, dat online nepnieuwsberichten detecteert en ontmaskert. In februari jongstleden ging hij een partnerschap aan met Facebook om nepnieuws op het sociale medium te helpen bestrijden.