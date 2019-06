Thuisland Portugal trapt vanavond in Porto de finaleronde van de Nations League af tegen Zwitserland, dat onze Rode Duivels wipte uit de nieuwe landencompetitie met 5-2-winst in Luzern. Voor het eerst sinds lang wordt de aandacht bij de Portugezen niet weggezogen door Cristiano Ronaldo. Iedereen kijkt uit naar zijn 19-jarige troonopvolger João Félix. Al is die meer engel dan robot.