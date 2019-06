Yves Lampaert begint aan laatste maand in driekleur met eerste zege

“Jaaa, eindelijk!” Het kwam van erg diep bij Yves Lampaert, die voor eigen volk voor de tweede keer in drie jaar tijd Gullegem Koerse won. “Het was ook mijn allerlaatste koers in eigen land als Belgisch kampioen. Ik ben héél blij.”