Tot 30 juni vindt in museum De Mindere in Sint-Truiden de expo ‘Tempels’ Bantoefilosofie verBEELD’ plaats. Aan de hand van zo’n 150 maskers geeft verzamelaar Tony Jorissen een inzicht in het denken van de zogenaamde primitieve volkeren in Afrika en het verschil met het gedachtegoed van de Europese kolonisatoren.