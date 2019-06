Vanthilt naar hormonendokter om erecties te verlengen

De omstreden arts waar Vanthilt te rade gaat, is Thierry Hertoghe. De Brusselse dokter noemt zichzelf een specialist in anti-aging – het tegengaan van veroudering. Vanthilt doet er meteen een opmerkelijke bekentenis: hij vertelt Hertoghe dat zijn erecties minder sterk zijn geworden. De man onderzoekt Vanthilts haar, huid, prostaat, bloed en urine en schrijft hem een waslijst aan vitaminen en hormonen voor, goed voor twintig pillen en twee inspuitingen per dag. Bij de apotheker loopt de factuur wel op: de hormonenkuur kost 1.400 euro per maand, of 16.800 per jaar.

Thierry Hertoghe is in binnen- en buitenland een zeer gecontesteerd figuur. Hij gelooft dat je veroudering kunt tegengaan door de verminderde aanmaak van hormonen te compenseren. Artsen bestrijden dat en zeggen dat de sector van de anti-aging een miljardenindustrie is dankzij de verkoop van zinloze vitamines en supplementen. Dat is ook de conclusie van Guy T’sjoen, de topdokter van de Universiteit Gent die gespecialiseerd is in behandelingen met hormonen. T’sjoen doet zijn eigen onderzoek bij Marcel Vanthilt en stelt zich ernstige vragen bij de vracht supplementen die hij voorgeschreven kreeg.(tdl)

