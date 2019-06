Gert Verheyen bedankt voor aanbod als hulptrainer bij Club Brugge en keert terug als analist voor tv: “Ook voor mij een verrassing”

Gert Verheyen bedankt voor een aanbod als hulptrainer bij Club Brugge en keert vanaf volgend seizoen terug als tv-analist bij Sporza en Proximus. “Ook voor mezelf is het een verrassende keuze om opnieuw tv-analist te worden, oorspronkelijk was dat niet mijn bedoeling”, aldus Verheyen.

De afgelopen jaren was Gert Verheyen een gewaardeerd voetbalanalist, tot hij vorig seizoen trainer werd bij KV Oostende. Daar stapte hij in maart echter zelf op en Verheyen werd de voorbije maanden door verschillende clubs gepolst. Hij had een concreet aanbod op zak om assistent-trainer te worden van Philippe Clement bij Club Brugge maar ook de tv-zenders trokken aan zijn mouw en Gert Verheyen besliste vandaag om opnieuw tv-analst te worden.

“Aanbod van Club was erg aanlokkelijk”

“Ook voor mezelf is het een verrassende keuze om opnieuw tv-analist te worden, oorspronkelijk was dat niet mijn bedoeling”, aldus de 48-jarige Verheyen. “Als ex-speler van Club Brugge was ook het aanbod van Club erg aanlokkelijk, maar na grondige overwegingen ben ik erg blij om de knoop finaal door te kunnen hakken: terug naar Club Brugge gaan zou misschien gevoeld hebben als thuis komen. Maar naar Woestijnvis, Sporza en Proximus terug kunnen keren, is voor mij ook helemaal thuis komen.”

Bij Sporza zal hij deel uitmaken van de vaste ploeg analisten voor Extra Time op Canvas en voor de voetbaluitzendingen op Eén met daarbij de grote tornooien zoals het EK 2020. Bij Proximus Sports zal hij wedstrijden in de UEFA Champions League en de Jupiler Pro League becommentariëren en analyseren.