Hasselt -

De 57-jarige man die maandag kort na de middag dood werd aangetroffen in de struiken op de parking van de Lidl in Kermt bij Hasselt, stierf een natuurlijke dood. Dat is dinsdag gebleken tijdens de autopsie op het lichaam van de man die nog niet zo lang verbleef in een flat van de woonblok in de nabijgelegen Heerstraat.