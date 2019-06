Fabrizio gespot met vrouw op het strand: niet met verloofde Pommeline, wel met een van de verleidsters van Temptation Island VIPS

Het sprookje tussen Temptation island-sterren Fabrizio en Pommeline lijkt voorbij. In de Nederlandse pers duiken strandfoto’s op van Fabrizio in het gezelschap van een vrouw. Niet zijn verloofde Pommeline, maar wel Julia, één van de verleidsters in Temptation island VIPS. Aan dat programma zouden Fabrizio en Pommeline deelnemen, al bevestigen ze dat niet.

Op sociale media is het al een hele poos stil rond het koppel, en onlangs liet Pommeline ook een tattoo van Fabrizio verwijderen. Bij een foto van die ingreep schreef ze het onderschrift “removing an old mistake” – lees: een oude fout laten verwijderen. Hoe de vork in de steel zit, ontdekken we in de zomermaanden. Dan wordt Temptation island VIPS uitgezonden.

