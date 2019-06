Britse topbokser Anthony Joshua krijgt herkansing tegen Mexicaanse kwelgeest

De Britse profbokser Anthony Joshua krijgt een herkansing tegen zijn Mexicaanse kwelgeest Andy Ruiz. Het management van de onttroonde wereldkampioen bij de zwaargewichten gaat gebruik maken van een optie op een revancheduel. Dat zal eind dit jaar plaatsvinden, waarschijnlijk in Las Vegas.

Ruiz zorgde afgelopen zaterdag in New York voor een daverende verrassing door de nog ongeslagen Joshua in de zevende ronde uit te schakelen. Hij mag zich daardoor nu wereldkampioen noemen bij vier bonden: WBA, IBF, WBO en IBO. Bij de zwaargewichten is hij de eerste Mexicaanse wereldkampioen in de geschiedenis.

Ruiz was in New York de vervanger van de Amerikaan Jarrell Miller. Die zou eigenlijk tegen Joshua boksen, maar testte positief bij een dopingcontrole en moest zijn bokslicentie inleveren. Ruiz staat als beroepsbokser nu op 33 overwinningen, waarvan 22 op knock-out. Hij verloor één keer, in 2016 tegen de Nieuw-Zeelander Joseph Parker, in een duel om de vacante WBO-wereldtitel. Joshua, net als Ruiz 29 jaar, bleef in New York vooralsnog op 22 overwinningen steken.