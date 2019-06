Standard moet 7.000 euro ophoesten voor incidenten met fans, ook boetes voor KV Kortrijk en Club Brugge

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag twee keer een boete van 3.500 euro opgelegd aan voetbalclub Standard. De Rouches moeten voor supportersincidenten op de voorlaatste (tegen Club Brugge) en laatste speeldag (tegen KRC Genk) in totaal 7.000 euro boete ophoesten.

De feiten dateren van 16 en 19 mei, toen de laatste duels in play-off 1 van de Jupiler Pro League werden afgewerkt. Standard kwam zich dinsdag voor geen van beide tuchtdossiers verdedigen, en dus werd de club bij verstek veroordeeld.

In de thuiswedstrijd tegen Club Brugge (2-0) noteerde de aanwezige match delegate meerdere incidenten met bekertjes bier die op het veld werden gegooid. Ook staken Luikse supporters pyrotechnisch materiaal af. Tijdens de verplaatsing naar KRC Genk (0-0) beschreef de match delegate enkel het gebruik van Bengaals vuur en vuurpijlen.

De Geschillencommissie herinnerde Standard er in zijn motivering aan dat er een nultolerantie gehanteerd wordt voor pyrotechnisch materiaal. Het Bondsparket had voor de feiten in Genk slechts 2.500 euro boete gevraagd, maar de commissievoorzitter vond 3.500 gepaster gezien de vele antecedenten bij de Rouches.

Boete van 3.500 euro voor KV Kortrijk, 750 voor Club Brugge

KV Kortrijk moet een boete van 3.500 euro betalen, nadat supporters het te bont maakten in de finale van play-off 2 tegen Charleroi. In de thuiswedstrijd op 22 mei in de finale van play-off 2 gebruikten supporters van KV Kortrijk voor aftrap pyrotechnisch materiaal. Op het einde van de wedstrijd gooiden thuisfans aanstekers, bierbekers, flesjes frisdrank en een hamburger naar de kooi van Charleroi-doelman Riou. Na het laatste fluitsignaal - KV Kortrijk verloor de finale met 1-2 - werden zelfs drankbekers naar de bezoekende spelers gegooid.

Foto: BELGA

De Kerels brachten aan dat het matchverloop door het Bengaals vuur niet was verstoord. Bovendien neemt de club tal van maatregelen, meer valt er niets aan deze incidenten te doen, stelde advocaat Matthias Leterme. De Geschillencommissie veegde de argumenten fijntjes van tafel. “Door de rookvorming van Bengaals vuur kan de wedstrijd later op gang gefloten kunnen worden. Dat is nu niet gebeurd, maar het zou wel kunnen gebeuren”, aldus commissievoorzitter Jan Decorte, die KV Kortrijk herinnerde aan de nultolerantie voor supportersincidenten. “De club heeft trouwens een kwalijke reputatie op dit vlak, want werd dit seizoen alleen al zeven keer veroordeeld voor wangedrag van supporters.”

Club Brugge wordt dan weer met 750 euro beboet, omdat supporters in de titelbepalende match op bezoek bij Standard (2-0) bierbekers op het veld gooiden toen de Rouches in de slotminuten een penalty kregen. Marin besliste de match vanaf de stip en sloeg de titeldroom van Club aan diggelen.