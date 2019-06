Fake-newsjager Maarten Schenk: “Ik wil smeerlappen klissen die goedgelovige mensen misbruiken”

Houthalen-Helchteren -

De Amerikaanse president Donald Trump lijkt haast een patent te hebben op de term ‘fake news’, maar de échte kenner woont in Houthalen, waar Maarten Schenk (43) vanuit z’n thuiskantoor jacht maakt op online nepnieuws. Met zijn bedrijf Lead Stories scant hij voortdurend het internet om nepberichten te detecteren en te ontmaskeren. Met succes, en dat ontging ook Facebook niet, want sinds februari mag Lead Stories zich officieel een factchecker noemen van het sociale medium. “Vorige zomer hebben we de stoute schoenen aangetrokken en zijn we naar Facebook gestapt”, vertelt Maarten. “Toen we duidelijk maakten dat wij de fake-newsberichten op het sociale medium een pak sneller vonden dan de factcheckers waar ze op dat moment mee samenwerkten, was de deal snel rond.”