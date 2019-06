Dilsen-Stokkem -

De marter die dinsdagochtend op de Kantonsweg in Rotem was aangereden, is dinsdagavond al terug vrijgelaten. Het dier werd even na middernacht door een voertuig geraakt en kon niet meer lopen. De mensen van het Natuurhulpcentrum werden door de politie gecontacteerd. Zij kwamen de gewonde marter ophalen.