Trump in zijn blote billen gezet op gouden toilet bij bezoek aan Verenigde Koninkrijk

Betogers verzamelen aan Trafalgar Square en Parliament Square in Londen tegen het bezoek van Amerikaans president Donald Trump aan het Verenigde Koninkrijk. Daarbij wordt hij letterlijk met billen bloot gezet op een gouden toilet. “We wilden hem tonen zoals hij echt is, terwijl hij grove tweets stuurt vanop zijn toilet.” De gigantische Trump, “Dumping Trump”, is een robot en kost 25.000 dollar. Hij maakt scheetgeluiden uit en praat over ”fake news”, klinkt het bij Don Lessem, de maker van de robot.