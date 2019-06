Ham -

Op de Nikelaan is dinsdag even voor 17 uur een vrachtwagen in de gracht terechtgekomen. De combinatie had daarvoor nog licht een andere vrachtwagen geraakt. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de chauffeur te helpen. De man werd vermoedelijk onwel. Hij werd in de ziekenwagen verzorgd. De trekker-oplegger werd uit de gracht getrokken.