Veertiger één nacht in cel na vinden van cannabisplantage in huis

Genk -

Een 49-jarige Genkenaar heeft een nacht in de cel doorgebracht. De man werd maandagavond aan een huis in de Mieënbroekstraat opgepakt toen de politie er een huiszoeking uitvoerde. Speurders vonden er kweekruimtes voor cannabis op de benedenverdieping en in een losstaande garage. In totaal ging het om 500 plantjes. De elektriciteit werd illegaal afgetapt. De twee honden die in de garage zaten, werden door het Genkse dierenasiel opgehaald.