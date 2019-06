Katie Taylor: “Rematch tegen Delfine Persoon is onvermijdelijk”

Delfine Persoon leek er niet echt in te geloven dat Katie Taylor haar een revanche zou gunnen voor de onterecht verloren wereldtitelkamp van afgelopen zaterdag, maar de Ierse heeft dinsdag zelf de deur wagenwijd opengezet voor een revanche. “Een rematch met Delfine is onvermijdelijk.”

“Een rematch? Ze gaat dat niet meer doen.” Daar was Delfine Persoon maandag nog van overtuigd. “Waarom zou ze dat risico nemen? En commercieel is het voor haar ook niet interessant. In haar kamp zullen ze redeneren dat ze me voorbij is, al gebeurde dat niet op de juiste manier, zeg maar bestolen. Maar als ze toch zou willen, dan pak ik direct mijn kans op revanche.”

Die kans op revanche is intussen toch een stuk groter geworden. “Een rematch tegen Delfine Persoon is onvermijdelijk”, vertelde Katie Taylor zelf toen ze dinsdag in Dublin landde. “Ik zou dolgraag opnieuw tegen haar boksen. We hadden zaterdag een geweldige kamp en ik ben héél dankbaar dat ik deze heb gewonnen.” Katie Taylor won de kamp tegen Persoon op punten met 95-95, 96-94 en 96-94. Volgens het gros van de waarnemers een onterechte beslissing. Taylor zelf ziet het niet zo. “Ik heb nooit getwijfeld aan het resultaat. Mijn manager en trainer wisten van in het begin van de kamp dat ik zou winnen. Ik denk dat ik in de eerste rondes veel punten heb verzameld. Het was wel erg close, Delfine is een groot kampioene. En dat is wat er gebeurt wanneer de allerbeste tegen de allerbeste bokst. Het is een kamp die de mensen graag nog eens opnieuw willen zien. Het was het gevecht van de avond.”

Ook machtige bokspromotor zet de deur open

Eddie Hearn, de machtige bokspromotor van Katie Taylor en dé man die in het internationale boksen iedereen in zijn zak heeft, hintte zondag al op een onmiddellijke rematch. De reden? Ook in het kamp van de Amerikaans-Ierse bokster beseffen ze dat het grote publiek gezien heeft dat de kamp om de WBC-, WBO-, WBA- en IBF-titels bij de lichtgewichten niet fair is verlopen. En dat Taylor dan wel gewonnen heeft, maar wel gezichts- en imagoverlies heeft geleden.

De gespecialiseerde website boxingscene.com meent te weten dat Taylor na afloop aan haar promotor Hearn de opdracht heeft gegeven om een rematch te organiseren. “Taylor vroeg me na de wedstrijd: Denken de mensen dat Persoon gewonnen heeft? Ik zei haar: De meeste mensen hielden het op een gelijkspel, maar er is toch redelijk veel volk dat vond dat Persoon verdiende te winnen. Waarop Taylor zei: We moeten opnieuw tegen haar vechten, onmiddellijk. Dit was een geweldige vrouwenbokskamp. De sfeer was geweldig, maar Taylor had meteen iets van: Als er ook maar enige twijfel is, enige twijfel… dan moeten we het opnieuw doen.”